«Нефтяник» одержал победу над «Рубином» в седьмом матче серии и вышел в финал плей-офф ВХЛ

В Тюмени на стадионе «Дворец спорта» завершился решающий седьмой матч полуфинальной серии плей-офф Всероссийской хоккейной лиги (ВХЛ), в котором местный «Рубин» принимал альметьевский «Нефтяник». Со счётом 3:2 победу одержали гости.
Заброшенные шайбы в составе альметьевского клуба на свой счёт записали Денис Цуканов и Иван Емец, оформивший дубль.
У «Рубина» отличились Никита Попугаев и Илья Берестенников.
Таким образом, после этой победы счёт в серии стал 4-3 в пользу «Нефтяника». Команда Артёма Анисимова вышла в финал Кубка Петрова.
«Нефтяник» уже становился обладателем главного трофея Лиги в 2016 году и играл в финале в сезоне-2010/2011.
Напомним, первым финалистом плей-офф ВХЛ стал тульский АКМ. Клуб выиграл серию у ханты-мансийской «Югры» со счётом 4-1.
- 14 апреля 2024
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