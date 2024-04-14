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«Нефтяник» одержал победу над «Рубином» в седьмом матче серии и вышел в финал плей-офф ВХЛ

«Нефтяник» одержал победу над «Рубином» в седьмом матче серии и вышел в финал плей-офф ВХЛ
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В Тюмени на стадионе «Дворец спорта» завершился решающий седьмой матч полуфинальной серии плей-офф Всероссийской хоккейной лиги (ВХЛ), в котором местный «Рубин» принимал альметьевский «Нефтяник». Со счётом 3:2 победу одержали гости.

ВХЛ - плей-офф . 1/2 финала. 7-й матч
14 апреля 2024, воскресенье. 15:00 МСК
Рубин
Тюмень
Окончен
2 : 3
Нефтяник
Альметьевск
0:1 Цуканов (Гизатуллин, Хасанов) – 07:39 (5x4)     1:1 Попугаев (Мокрушев, Давыдов) – 09:14 (5x4)     1:2 Емец (Сумин, Фазылзянов) – 28:18 (5x5)     1:3 Емец (Мокин) – 30:40 (5x5)     2:3 Берестенников – 57:11 (6x5)    

Заброшенные шайбы в составе альметьевского клуба на свой счёт записали Денис Цуканов и Иван Емец, оформивший дубль.

У «Рубина» отличились Никита Попугаев и Илья Берестенников.

Таким образом, после этой победы счёт в серии стал 4-3 в пользу «Нефтяника». Команда Артёма Анисимова вышла в финал Кубка Петрова.

«Нефтяник» уже становился обладателем главного трофея Лиги в 2016 году и играл в финале в сезоне-2010/2011.

Напомним, первым финалистом плей-офф ВХЛ стал тульский АКМ. Клуб выиграл серию у ханты-мансийской «Югры» со счётом 4-1.

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