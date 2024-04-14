Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

«Нефтяник» одержал победу над «Рубином» в седьмом матче серии и вышел в финал плей-офф ВХЛ

В Тюмени на стадионе «Дворец спорта» завершился решающий седьмой матч полуфинальной серии плей-офф Всероссийской хоккейной лиги (ВХЛ), в котором местный «Рубин» принимал альметьевский «Нефтяник». Со счётом 3:2 победу одержали гости.

Заброшенные шайбы в составе альметьевского клуба на свой счёт записали Денис Цуканов и Иван Емец, оформивший дубль.

У «Рубина» отличились Никита Попугаев и Илья Берестенников.

Таким образом, после этой победы счёт в серии стал 4-3 в пользу «Нефтяника». Команда Артёма Анисимова вышла в финал Кубка Петрова.

«Нефтяник» уже становился обладателем главного трофея Лиги в 2016 году и играл в финале в сезоне-2010/2011.

Напомним, первым финалистом плей-офф ВХЛ стал тульский АКМ. Клуб выиграл серию у ханты-мансийской «Югры» со счётом 4-1.