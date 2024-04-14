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Бедард и Кочетков вошли в топ-5 претендентов на «Колдер Трофи» по версии сайта НХЛ

На сайте Национальной хоккейной лиги (НХЛ) был опубликован список претендентов на награду лучшему новичку по итогам сезона — «Колдер Трофи».

Лидером рейтинга стал канадский форвард «Чикаго Блэкхоукс» Коннор Бедард. В текущем сезоне он провёл 65 матчей, в которых набрал 60 (22+38) очков.

Он может стать первым за восемь лет игроком клуба, выигравшим этот приз. Последний «Колдер Трофи» в «Чикаго» получал Артемий Панарин в 2016 году.

На втором месте — защитник Брок Фэйбер из «Миннесоты Уайлд». В 80 встречах он заработал 45 (7+38) очков.

Третий — защитник «Нью-Джерси Дэвилз» Люк Хьюз. 47 (9+38) очков за 81 матчей.

Четвёртый — российский голкипер «Каролины Харрикейнз» Пётр Кочетков. 41 игра, 22 победы, из них — 4 сухих, 91.1 процент отражённых бросков.

Пятый — нападающий «Миннесоты» Марко Росси. 80 игр, 38 (21+17) очков.

Напомним, в прошлом году обладателем «Колдер Троффи» стал Мэтти Бернис из «Сиэтл Кракен». Последним россиянином, получившим эту награду был Кирилл Капризов в 2021 году.