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Экс-нападающий «Питтсбурга»: Кросби более серьезно готовится к играм, чем Овечкин

Экс-нападающий «Питтсбурга»: Кросби более серьезно готовится к играм, чем Овечкин
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Нападающий «Вашингтон Кэпитлаз» Мэттью Филлипс рассказал о сходствах и различиях в подготовке к играм капитана его нынешней команды Александра Овечкина и форварда «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби.

«Я думаю, что Сидни немного более серьезный парень, когда дело доходит до подготовки к игре и всего такого. Ови, скорее, более заряженный: он просто шутит и отлично проводит время. Но в то же время я вижу сходство в том, что они оба очень увлечены своим делом и знаю, что могут стать одними из величайших игроков всех времен. Так что, честно говоря, это довольно круто. Я недолго пробыл в «Питтсбурге», но не многие могут похвастаться опытом игры с этими обоими парнями —приводит слова Филлипса сайт Russian Machine Never Breaks.

Филлипс по ходу этого сезона Национальной хоккейной лиги успел поиграть в двух командах — «Кэпиталз» и «Пингвинз».

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