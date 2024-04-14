Агент хоккеиста Да Косты: он мастер, а псевдоэксперты постоянно про него придумывают

Агент Александр Черных, представляющий интересы нападающего «Автомобилиста» Стефана Да Косты прокомментировал его игру в текущем розыгрыше Кубка Гагарина.

«Про него постоянно что-то придумывают, особенно псевдоэксперты, которые считают, что он заранее контракты подписывает и боится борьбы на площадке. Люди, которые реально разбираются в хоккее, понимают, какой Да Коста игрок. Все видят результат. Начали говорить: «Он реально может!». Так и он раньше всегда мог. Это мастер. Сколько было в плей-офф матчей, когда Да Коста играл ключевую роль. В «Автомобилисте» в нем тоже никогда не сомневались. В руководстве работают люди, разбирающиеся в хоккее, поэтому они все видят и понимают, а болтовню псевдоэкспертов слушают с улыбкой. К заявлением хоккейных фриков так и нужно относиться. Эти люди несильно разбираются в хоккее и развлекают публику», — приводит слова Черных «РБ Спорт».

Сейчас французский форвард «Автомобилиста» занимает четвёртое место в снайперской гонке плей-офф КХЛ, забросив шесть шайб в 11 матчах и третье место среди бомбардиров своей команды, набрав 10 очков.