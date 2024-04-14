Д. Фёдоров — о работе тренером: я стал по-настоящему счастливым, когда нашёл себя в этом

Тренер молодёжного хоккейного клуба «Чайка» Дмитрий Фёдоров рассказал об ощущениях после первого полноценного сезона в команде.

«Недавно я прочитал книгу о нейронных связях в мозге. И там говорится, что новые увлечения и дела в преклонном возрасте отдаляют старость. Человеку важно в 70 лет попробовать изучить новый язык, освоить какое-то дело, которое даже 20-летнему покажется сложным. Я полностью посвящаю свою жизнь тренерскому делу, оно меня увлекает. Я даже не могу в полной мере назвать его работой. Скорее это образ жизни. Такое переключение сыграло невероятно положительную роль в моей жизни. И я с каждым годом чувствую себя все более счастливым.

Знаю, что многие мои сверстники испытывают определенный жизненный кризис, кризис идей. У них возникает ощущение, что они застопорились в развитии, что жизнь не дает тех ощущений, которые она давала в 20-30 лет. Но я могу сказать, что в свои 52 года я стал по-настоящему счастливым человеком, и с каждым днем это ощущение нарастает.

Тренерская работа, если она является призванием, делает человека невероятно счастливым. Ты ведь доносишь до молодых ребят не только хоккейные, но и житейские нюансы. Важно не только то, каких результатов ребята добьются в спорте, но и какими людьми они станут. Я со многими коллегами обсуждал, что с молодежью ты всегда становишься молодым. Виктор Васильевич Тихонов до 60 лет бегал кроссы с командой. Он оставался очень молодым именно потому что жил с молодежью. Тренерское дело, с одной стороны, очень здорово бьет по нервам и сердечно-сосудистой системе. С другой, оно сильно окрыляет и одухотворяет. И я счастлив, что нашел себя в этом. Надеюсь, что буду развиваться и приносить пользу нашему хоккею и ребятам» — приводит слова Фёдорова сайт Allhockey.ru.

Напомним, нижегородская «Чайка» завершила сезон в МХЛ, проиграв в полуфинальной серии «Локо» со счётом 2-4.