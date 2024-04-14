К. Князев: сохранить Мальцева — хороший шаг для «Спартака»

Бывший нападающий «Спартака», обладатель Кубка Гагарина, хоккейный агент Кирилл Князев высказался о результатах сезона КХЛ для нападающего красно-белых Михаила Мальцева.

«Если «Спартаку» удастся сохранить Мальцева, то это будет хороший трансферный шаг. Возможно, он и сам захочет провести в КХЛ полноценный сезон. Он хороший, качественный центральный нападающий. У него отличный хоккейный возраст. Думаю, он мотивирован. Здесь плюсы, как для клуба, так и для игрока. Оправдал ли он ожидания? В целом, он провёл хороший сезон. У него не было большого опыта в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Он получил там определённый опыт, но понял, что в игровом плане ему лучше вернуться в Россию. Я не думаю, что от него были какие-то большие ожидания.

По моему мнению, он оправдал надежды, хорошо вписался в команду, и получился достойный сезон», — приводит слова Князева Legalbet.

В прошедшем сезоне Мальцев провёл за «Спартак» 26 игр, в которых набрал 14 (4+10) очков.