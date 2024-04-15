Сидни Кросби прокомментировал поражение «Питтсбурга» в матче с «Бостоном»

Капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби прокомментировал поражение команды в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Бостон Брюинз» (4:6).
«Нужно думать о следующем матче. Вот и всё. Это то, чем мы занимаемся здесь уже долгое время. Так что мы довольно хорошо в этом натренировались», — приводит слова Кросби официальный сайт НХЛ.
На данный момент «Питтсбург» занимает 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции, записав в свой актив 86 очков. От зоны плей-офф команду отделяет одно очко.
В оставшихся двух матчах регулярного чемпионата «Питтсбург» встретится с «Нэшвилл Предаторз» и «Нью-Йорк Айлендерс».
В нынешнем сезоне Кросби принял участие в 80 матчах, в которых записал в свой актив 41 гол и 49 результативных передач.
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