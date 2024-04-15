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Сидни Кросби прокомментировал поражение «Питтсбурга» в матче с «Бостоном»

Сидни Кросби прокомментировал поражение «Питтсбурга» в матче с «Бостоном»
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Капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби прокомментировал поражение команды в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Бостон Брюинз» (4:6).

НХЛ - регулярный чемпионат
14 апреля 2024, воскресенье. 03:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
4 : 6
Бостон Брюинз
Бостон
0:1 Дебраск (Пик, Койл) – 28:08     0:2 Заха (Грызлик, Макэвой) – 28:22     1:2 Раст (О'Коннор, Кросби) – 30:27     1:3 Шаттенкирк (Пастрняк, Заха) – 31:35     1:4 Маршан (Койл) – 34:54 (sh)     2:4 Бантинг (Малкин, Карлссон) – 35:52 (pp)     3:4 О'Коннор (Эллер) – 44:32 (sh)     3:5 Гики (Лауко, Фредерик) – 54:10     3:6 Хайнен (Пастрняк) – 57:13     4:6 Малкин (Бантинг, Ракелль) – 58:39    

«Нужно думать о следующем матче. Вот и всё. Это то, чем мы занимаемся здесь уже долгое время. Так что мы довольно хорошо в этом натренировались», — приводит слова Кросби официальный сайт НХЛ.

На данный момент «Питтсбург» занимает 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции, записав в свой актив 86 очков. От зоны плей-офф команду отделяет одно очко.

В оставшихся двух матчах регулярного чемпионата «Питтсбург» встретится с «Нэшвилл Предаторз» и «Нью-Йорк Айлендерс».

В нынешнем сезоне Кросби принял участие в 80 матчах, в которых записал в свой актив 41 гол и 49 результативных передач.

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