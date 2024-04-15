Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Маккиннон сократил отставание от Кучерова в гонке бомбардиров нынешнего сезона НХЛ

Нападающий «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон сократил отставание от российского нападающего «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никиты Кучерова в гонке бомбардиров нынешнего сезона Национальной хоккейной лиги.

В матче регулярного чемпионата с «Вегас Голден Найтс» Маккиннон отметился результативной передачей и набрал 138-е очко в нынешнем сезоне. От лидирующего Кучерова (141) форвард отстаёт на три очка.

Третье место в списке лучших бомбардиров нынешнего сезона занимает лидер «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид, на счету которого 130 (31+99) очков.

Отметим, до конца регулярного чемпионата «Колорадо» предстоит провести один матч – с «Эдмонтон Ойлерз». «Тампе», в свою очередь, осталось провести матчи с «Баффало» и «Торонто».

Список лучших бомбардиров можно посмотреть здесь, с лидерами снайперской гонки текущего сезона ознакомиться тут.