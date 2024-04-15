Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Нынешний сезон НХЛ — лучший по числу камбэков с «-3» за последние 34 года

Нынешний сезон НХЛ — лучший по числу камбэков с «-3» за последние 34 года
Аудио-версия:
Комментарии

В ночь с 14 на 15 апреля прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Вегас Голден Найтс» принимал «Колорадо Эвеланш». Встреча прошла в Пэрадайсе на стадионе «Ти-Мобайл Арена» и завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 4:3.

Примечательно, что после двух периодов хозяева уступали 0:3, однако в третьей двадцатиминутке забросили три безответные шайбы, после чего в овертайме довели матч до победы.

Таким образом, этот матч стал уже 26-м в нынешнем сезоне, в которой одной из команд удалось одержать победу после дефицита в три шайбы. Это самый большой показатель с сезона-1989/1990, когда был зафиксирован рекорд всех времён (30 матчей с аналогичным сценарием).

Напомним, регулярный чемпионат сезона-2023/2024 завершается 19 апреля.

Мы хотим узнать ваше мнение об эксклюзивном контенте

НХЛ - регулярный чемпионат
14 апреля 2024, воскресенье. 22:30 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
4 : 3
ОТ
Колорадо Эвеланш
Денвер
0:1 Колтон (Вуд, Макар) – 07:26     0:2 Макар (Маккиннон, Лехконен) – 10:34     0:3 Рантанен (Мэнсон, Ничушкин) – 32:50     1:3 Барбашёв (Колесар, Ханифин) – 42:56     2:3 Карлссон (Дорофеев, Теодор) – 46:35 (pp)     3:3 Карлссон (Хауден, Уайтклауд) – 56:23     4:3 Гертл (Айкел, Маршессо) – 61:23 (pp)    
Материалы по теме
THN назвал звёзд НХЛ, которых могут обменять в межсезонье. Среди них — Бучневич
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android