Нынешний сезон НХЛ — лучший по числу камбэков с «-3» за последние 34 года

В ночь с 14 на 15 апреля прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Вегас Голден Найтс» принимал «Колорадо Эвеланш». Встреча прошла в Пэрадайсе на стадионе «Ти-Мобайл Арена» и завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 4:3.
Примечательно, что после двух периодов хозяева уступали 0:3, однако в третьей двадцатиминутке забросили три безответные шайбы, после чего в овертайме довели матч до победы.
Таким образом, этот матч стал уже 26-м в нынешнем сезоне, в которой одной из команд удалось одержать победу после дефицита в три шайбы. Это самый большой показатель с сезона-1989/1990, когда был зафиксирован рекорд всех времён (30 матчей с аналогичным сценарием).
Напомним, регулярный чемпионат сезона-2023/2024 завершается 19 апреля.
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