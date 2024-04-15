Новичок «Чикаго» Назар прокомментировал первый гол в НХЛ в своей дебютной игре

Новичок «Чикаго Блэкхоукс» Фрэнк Назар, забросивший этой ночью шайбу в своём дебютном матче в НХЛ в ворота «Каролины Харрикейнз» (2:4), прокомментировал свой успех.
«Кто бы не нервничал перед своей первой игрой в НХЛ? Приятно было забить первый гол так рано чтобы раскрепоститься и играть немного более спокойно. Но наши парни проделали отличную работу, они были приветливы и хорошо меня приняли. Это было по-настоящему невероятно», — приводит слова Назара официальный сайт НХЛ.
Напомним, перед этим матчем Назар подписал с «ястребами» трёхлетний контракт новичка с кэпхитом $ 950 тыс. Последние два сезона он выступал за университет Мичигана в NCAA.
«Чикаго» замыкает турнирную таблицу Центрального дивизиона с 51 очком и пропустит предстоящий плей-офф.
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