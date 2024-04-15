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Агент Шипачёва отреагировал на слухи, что «Ак Барс» может расторгнуть контракт с игроком

Агент Шипачёва отреагировал на слухи, что «Ак Барс» может расторгнуть контракт с игроком
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Хоккейный агент Станислав Романов, представляющий интересы нападающего «Ак Барса» Вадима Шипачёва, отреагировал на слухи, что казанский клуб может расторгнуть контракт с игроком. Действующий контракт форварда с «Ак Барсом» рассчитан до 30 апреля 2025 года.

«Теоретически, по регламенту, «Ак Барс» может расторгнуть действующий контракт с любым игроком. Но на сегодняшний день никаких переговоров по расторжению договора между Вадимом и клубом у меня нет», – сказал Романов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

37-летний Шипачёв в регулярке и Кубке Гагарина провёл 67 встреч, где записал на свой счёт 46 (14+32) результативных баллов. Всего в КХЛ на счету опытнейшего нападающего 920 (289+631) очков в 987 матчах.

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