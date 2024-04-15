Михаил Бирюков заявил, что перестал смотреть ЧМ по хоккею из-за отсутствия россиян

Бывший вратарь сборной России Михаил Бирюков заявил, что перестал смотреть чемпионаты мира по хоккею из-за отстранения сборной России. В феврале руководство ИИХФ продлило отстранение сборных России и Беларуси от международных соревнований на сезон-2024/2025.

«Я перестал смотреть чемпионаты мира после того, как наша команда перестала там играть. Неинтересно, следить мне там не за кем. А какие-то игровые тенденции я могу посмотреть с помощью специальной программы», – цитирует Бирюкова «Спорт день за днём».

Напомним, чемпионат мира по хоккею — 2024 будет проведён в Праге и Остраве с 10 по 26 мая. Турнир пройдёт без участия национальной команды России. В прошлом году победителем ЧМ стала сборная Канады.