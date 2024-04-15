Андрей Назаров: поболеем за Овечкина, пусть Саша попадёт в плей-офф НХЛ

Известный тренер Андрей Назаров заявил, что сегодня будет смотреть седьмой матч серии между «Металлургом» и «Автомобилистом», а затем глянет важнейший матч для «Вашингтона» с «Бостоном» в ночь на 16 апреля.

«Сегодня вечер и ночь хоккея. Весь вечер и всю ночь в дружной компании будем смотреть любимый нами вид спорта. В седьмом матче в полуфинале плей-офф КХЛ обязательно победит сильнейший, но с тремя овертаймами, чтобы подольше держать болельщиков в напряжении и тонусе. А в НХЛ поболеем за Овечкина, пусть Саша попадёт в плей-офф. Кстати, любителям смотреть хоккей на природе и жарить шашлыки хочу напомнить, чтобы тушили огонь, пожары нам не нужны», – сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.