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Андрей Назаров: поболеем за Овечкина, пусть Саша попадёт в плей-офф НХЛ

Андрей Назаров: поболеем за Овечкина, пусть Саша попадёт в плей-офф НХЛ
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Известный тренер Андрей Назаров заявил, что сегодня будет смотреть седьмой матч серии между «Металлургом» и «Автомобилистом», а затем глянет важнейший матч для «Вашингтона» с «Бостоном» в ночь на 16 апреля.

«Сегодня вечер и ночь хоккея. Весь вечер и всю ночь в дружной компании будем смотреть любимый нами вид спорта. В седьмом матче в полуфинале плей-офф КХЛ обязательно победит сильнейший, но с тремя овертаймами, чтобы подольше держать болельщиков в напряжении и тонусе. А в НХЛ поболеем за Овечкина, пусть Саша попадёт в плей-офф. Кстати, любителям смотреть хоккей на природе и жарить шашлыки хочу напомнить, чтобы тушили огонь, пожары нам не нужны», – сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Фонбет КХЛ - плей-офф . 1/2 финала. 7-й матч
15 апреля 2024, понедельник. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Не начался
Автомобилист
Екатеринбург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
НХЛ - регулярный чемпионат
16 апреля 2024, вторник. 02:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Не начался
Бостон Брюинз
Бостон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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