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Агент Криштофа: если бы в Словакии платили зарплату, как в КХЛ, то Михал играл бы там

Агент Криштофа: если бы в Словакии платили зарплату, как в КХЛ, то Михал играл бы там
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Агент Андрей Матвеев, представляющий интересы словацкого нападающего «Сочи» Михала Криштофа, оценил решение хоккейной федерации Словакии не вызывать в сборную на чемпионат мира игроков из КХЛ. Напомним, чемпионат мира по хоккею — 2024 будет проведён в Праге и Остраве с 10 по 26 мая.

«Сам отношусь к таким решениям отрицательно, ведь Михал — профессиональный спортсмен, который представлял свою сборную ранее. Если бы команды из чемпионата Словакии могли ему платить такую зарплату, как в КХЛ, то он играл бы там при соответствующей конкуренции.

Жизнь каждого спортсмена коротка, каждому нужно успеть за короткое время попасть в лучшую лигу мира, заработать для себя и своей семьи. И для каждого большая честь выступать за свою национальную команду, а отрешение от неё — большое разочарование», — цитирует Матвеева Metaratings.ru.

30-летний Криштоф провёл в КХЛ 112 матчей, в которых набрал 66 очков — забросил 17 шайб и отдал 49 результативных передач с отрицательным показателем полезности «-9». Помимо «Сочи», словацкий форвард выступал за владивостокский «Адмирал».

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