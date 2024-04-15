Терещенко поделился мнением, может ли замена Набокова стать проблемой для «Металлурга»

Трёхкратный чемпион мира по хоккею, обладатель Кубка Гагарина Алексей Терещенко поделился мнением, может ли замена Ильи Набокова в шестом матче серии с «Автомобилистом» (3:5) стать проблемой для «Металлурга». 21-летний голкипер впервые в этом плей-офф был заменён после трёх пропущенных шайб.

«Конечно, расстроился. Молодой парень. Думаю, тренеры поработают, и проблем не должно быть. Надо через это проходить, становиться сильнее», — сказал Терещенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Макаровым.

В текущем плей-офф Набоков одержал 11 побед в 18 матчах с 93,6% отражённых бросков. Решающий седьмой матч серии состоится сегодня, 15 апреля. Матч пройдёт в Магнитогорске и начнётся в 17:00 мск.