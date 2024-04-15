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Терещенко поделился мнением, может ли замена Набокова стать проблемой для «Металлурга»

Терещенко поделился мнением, может ли замена Набокова стать проблемой для «Металлурга»
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Трёхкратный чемпион мира по хоккею, обладатель Кубка Гагарина Алексей Терещенко поделился мнением, может ли замена Ильи Набокова в шестом матче серии с «Автомобилистом» (3:5) стать проблемой для «Металлурга». 21-летний голкипер впервые в этом плей-офф был заменён после трёх пропущенных шайб.

«Конечно, расстроился. Молодой парень. Думаю, тренеры поработают, и проблем не должно быть. Надо через это проходить, становиться сильнее», — сказал Терещенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Макаровым.

В текущем плей-офф Набоков одержал 11 побед в 18 матчах с 93,6% отражённых бросков. Решающий седьмой матч серии состоится сегодня, 15 апреля. Матч пройдёт в Магнитогорске и начнётся в 17:00 мск.

Фонбет КХЛ - плей-офф . 1/2 финала. 7-й матч
15 апреля 2024, понедельник. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Не начался
Автомобилист
Екатеринбург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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