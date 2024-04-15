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Терещенко — о седьмом матче полуфинала КХЛ: даже счёт 1:0 будет держать в напряжении

Терещенко — о седьмом матче полуфинала КХЛ: даже счёт 1:0 будет держать в напряжении
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Трёхкратный чемпион мира по хоккею, обладатель Кубка Гагарина Алексей Терещенко высказался о возможном ходе решающей седьмой игры полуфинальной серии между «Металлургом» и «Автомобилистом».

«Кто-то забьёт, другим надо будет отыгрываться. Даже играя 1:0 и 0:1, когда маленький счёт, в напряжении держит. Они же не закрываются, а играют. Много на себя ловят, где-то дисциплинированно играют в обороне, поэтому я бы не говорил, что, когда игра с минимальным количеством шайб, это закрытый хоккей. Где-то вратари здорово играют», — сказал Терещенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Макаровым.

Решающий седьмой матч серии состоится сегодня, 15 апреля. Матч пройдёт в Магнитогорске и начнётся в 17:00 мск.

Фонбет КХЛ - плей-офф . 1/2 финала. 7-й матч
15 апреля 2024, понедельник. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Не начался
Автомобилист
Екатеринбург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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