Бывший главный тренер сборной России рассказал, в каком городе лучшие болельщики в КХЛ

Бывший главный тренер сборной России и экс главный арбитр КХЛ Владимир Плющев рассказал, в каком городе лучшие болельщики в КХЛ.

«С «Автомобилистом» меня связывают дела своей юности. Я проходил службу в СКА-17, в бывшем Чебаркуле. Поэтому я знаю этот город, знаю хоккейный город. У меня там осталось много друзей, с которыми я в своё время непосредственно на спортивной площадке общался.

Ну а Магнитогорск… он просто симпатичный. Самые бескорыстные, самые приятные, самый культурные болельщики. Никогда не слышал, будучи главным арбитром, чтобы с трибун летели непристойности, слова некорректные по отношению ни к судьям, ни к соперникам, ни уж тем более к своим. Сейчас частенько бывает и такое, что своих собственных игроков так поливают свои собственные болельщики», — сказал Плющев корреспонденту «Чемпионата» Владимиру Лаевскому.