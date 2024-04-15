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Бывший главный тренер сборной России рассказал, в каком городе лучшие болельщики в КХЛ

Бывший главный тренер сборной России рассказал, в каком городе лучшие болельщики в КХЛ
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Бывший главный тренер сборной России и экс главный арбитр КХЛ Владимир Плющев рассказал, в каком городе лучшие болельщики в КХЛ.

«С «Автомобилистом» меня связывают дела своей юности. Я проходил службу в СКА-17, в бывшем Чебаркуле. Поэтому я знаю этот город, знаю хоккейный город. У меня там осталось много друзей, с которыми я в своё время непосредственно на спортивной площадке общался.

Ну а Магнитогорск… он просто симпатичный. Самые бескорыстные, самые приятные, самый культурные болельщики. Никогда не слышал, будучи главным арбитром, чтобы с трибун летели непристойности, слова некорректные по отношению ни к судьям, ни к соперникам, ни уж тем более к своим. Сейчас частенько бывает и такое, что своих собственных игроков так поливают свои собственные болельщики», — сказал Плющев корреспонденту «Чемпионата» Владимиру Лаевскому.

Фонбет КХЛ - плей-офф . 1/2 финала. 7-й матч
15 апреля 2024, понедельник. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Не начался
Автомобилист
Екатеринбург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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