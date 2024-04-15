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Кожевников: Александр Овечкин же не один в «Вашингтоне». Доказывает, что величайший игрок

Кожевников: Александр Овечкин же не один в «Вашингтоне». Доказывает, что величайший игрок
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Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников высказался о возможном непопадании в плей-офф НХЛ команды Александра Овечкина — «Вашингтон Кэпиталз».

Александр Овечкин может не попасть в плей-офф. Станет ли это трагедией?

— В том году же не стало трагедией. Поэтому чего здесь говорить? Ничего страшного. Не думаю, что есть что-то страшное.

— Впервые в карьере два сезона подряд без плей-офф останется.

— Всё бывает. Он же не один в команде. Он старается. Доказывает, что он величайший игрок. Есть же команда ещё, не забывайте. От него-то не всё зависит. Да, он часть команды, поэтому будет стараться. Будем надеяться, что попадёт, — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

Напомним, в Восточной конференции идёт плотная борьба за выход в плей-офф. На данный момент «Вашингтон» занимает восьмую строчку в Восточной конференции, набрав 87 очков в 80 встречах. На девятой — «Детройт Ред Уингз», с идентичным количеством очков и игр. На 10-м — «Филадельфия Флайерз», у клуба также 87 очков, но на одну игру больше.

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