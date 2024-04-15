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Металлург Мг — Автомобилист. Прямая трансляция
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17:00 Мск
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Шайба Силантьева в ворота «Автомобилиста» стала рекордной для полуфинальных серий КХЛ

Шайба Силантьева в ворота «Автомобилиста» стала рекордной для полуфинальных серий КХЛ
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В данный момент в Магнитогорске проходит седьмой матч полуфинальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Металлург» — «Автомобилист». Идёт первый период, счёт 2:0 в пользу хозяев льда.

Фонбет КХЛ - плей-офф . 1/2 финала. 7-й матч
15 апреля 2024, понедельник. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Перерыв
2 : 1
Автомобилист
Екатеринбург
1:0 Силантьев (Канцеров) – 08:40 (5x5)     2:0 Юров (Канцеров, Яковлев) – 14:19 (5x5)     2:1 Денежкин (Зборовский) – 19:53 (5x5)    

На девятой минуте стартового игрового отрезка счёт был открыт. Автором заброшенной шайбы стал нападающий «Магнитки» Дмитрий Силантьев.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Этот гол стал 38-м в этой серии, что стало рекордом результативности для полуфиналов Кубка Гагарина. Предыдущий рекорд принадлежал серии «Локомотив» – «Атлант» в сезоне-2010/2011 – 37 шайб.

Напомним, сейчас счёт в серии 3-3. В случае сегодняшней победы «Металлург» станет вторым финалистом текущего плей-офф КХЛ. Первым участником финала стал ярославский «Локомотив», выигравший серию у челябинского «Трактора» со счётом 4-0.

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