«Автомобилист» нанёс два броска по воротам «Металлурга» в первом периоде и забил гол

В данный момент в Магнитогорске проходит седьмой матч полуфинальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Металлург» — «Автомобилист». После первого периода счёт 2:1 в пользу хозяев льда.

В стартовом отрезке команда Николая Заварухина нанесла всего два броска в створ ворот Ильи Набокова, но при этом сумела забросить шайбу. За семь секунд до конца первого периода отличился нападающий Максим Денежкин. Разница в количестве бросков стартовой двадцатиминутки составила 14-2.

Напомним, сейчас счёт в серии 3-3. Победитель сегодняшнего матча станет вторым финалистом текущего плей-офф КХЛ. Первым участником финала стал ярославский «Локомотив», выигравший серию у челябинского «Трактора» со счётом 4-0.