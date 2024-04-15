Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Фрибет 3К
Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Металлург Мг — Автомобилист. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Автомобилист» нанёс два броска по воротам «Металлурга» в первом периоде и забил гол

«Автомобилист» нанёс два броска по воротам «Металлурга» в первом периоде и забил гол
Комментарии

В данный момент в Магнитогорске проходит седьмой матч полуфинальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Металлург» — «Автомобилист». После первого периода счёт 2:1 в пользу хозяев льда.

Фонбет КХЛ - плей-офф . 1/2 финала. 7-й матч
15 апреля 2024, понедельник. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
2-й период
3 : 2
Автомобилист
Екатеринбург
1:0 Силантьев (Канцеров) – 08:40 (5x5)     2:0 Юров (Канцеров, Яковлев) – 14:19 (5x5)     2:1 Денежкин (Зборовский) – 19:53 (5x5)     3:1 Зернов (Силантьев) – 23:52 (5x5)     3:2 Денежкин (Романцев) – 24:14 (5x5)    

В стартовом отрезке команда Николая Заварухина нанесла всего два броска в створ ворот Ильи Набокова, но при этом сумела забросить шайбу. За семь секунд до конца первого периода отличился нападающий Максим Денежкин. Разница в количестве бросков стартовой двадцатиминутки составила 14-2.

Напомним, сейчас счёт в серии 3-3. Победитель сегодняшнего матча станет вторым финалистом текущего плей-офф КХЛ. Первым участником финала стал ярославский «Локомотив», выигравший серию у челябинского «Трактора» со счётом 4-0.

Материалы по теме
Видео
Шайба Силантьева в ворота «Автомобилиста» стала рекордной для полуфинальных серий КХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android