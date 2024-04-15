Двукратный чемпион мира назвал трёх лучших вратарей в текущем плей-офф КХЛ

Двукратный чемпион мира и бывший вратарь сборной России Михаил Бирюков рассказал, кого из голкиперов считает лучшими в текущем розыгрыше Кубка Гагарина.

«Очень понравилось, как вратарь «Трактора» Зак Фукале сыграл против московского «Динамо». Я внимательно смотрел всю серию. Был восхищён его надёжностью, уверенностью, спокойствием, техникой. Ещё выделю Илью Набокова из «Металлурга». А на третье место давайте поставлю Евгения Аликина из «Автомобилиста», – приводит слова Бирюкова сайт «Спорт день за днём».

Напомним, «Трактор» завершил выступление в розыгрыше Кубка Гагарина — 2024 после того, как проиграл «Локомотиву» 0-4 в серии. «Металлург» и «Автомобилист» в данный момент проводят седьмой матч серии, победитель которого станет вторым финалистом плей-офф КХЛ.