Разин: сами себе «привозили» голы, но хорошо, что выстояли

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин прокомментировал победу в седьмом матче полуфинальной серии с «Автомобилистом» (3:2).

– Хорошо, что для нас состоялся матч жизни. Я считаю, что сегодня мы лучше соперника играли. Сами себе «привозили» голы, немного концовку испортили, но хорошо, что выстояли.

— На что просили обратить внимание игроков при подготовке к матчу?

— Прежде всего успокоиться, выйти как на обычный матч, не думать, что это матч жизни и смерти.

— Психология имела первостепенное значение?

— Да, здесь больше не тактика, а психология влияет.

— Сегодня 25 лет, как «Металлург» стал чемпионом России, вы принимали участие в матче. Рассказывали ли это команде перед выходом?

— Нет, я даже не знал об этом, — сказал Разин в послематчевом интервью.

«Металлург» стал вторым участником финала Кубка Гагарина — 2024.