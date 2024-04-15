Разин: сами себе «привозили» голы, но хорошо, что выстояли

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин прокомментировал победу в седьмом матче полуфинальной серии с «Автомобилистом» (3:2).
– Хорошо, что для нас состоялся матч жизни. Я считаю, что сегодня мы лучше соперника играли. Сами себе «привозили» голы, немного концовку испортили, но хорошо, что выстояли.
— На что просили обратить внимание игроков при подготовке к матчу?
— Прежде всего успокоиться, выйти как на обычный матч, не думать, что это матч жизни и смерти.
— Психология имела первостепенное значение?
— Да, здесь больше не тактика, а психология влияет.
— Сегодня 25 лет, как «Металлург» стал чемпионом России, вы принимали участие в матче. Рассказывали ли это команде перед выходом?
— Нет, я даже не знал об этом, — сказал Разин в послематчевом интервью.
«Металлург» стал вторым участником финала Кубка Гагарина — 2024.
- 15 апреля 2024
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