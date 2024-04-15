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Разин: сами себе «привозили» голы, но хорошо, что выстояли

Разин: сами себе «привозили» голы, но хорошо, что выстояли
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Комментарии

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин прокомментировал победу в седьмом матче полуфинальной серии с «Автомобилистом» (3:2).

– Хорошо, что для нас состоялся матч жизни. Я считаю, что сегодня мы лучше соперника играли. Сами себе «привозили» голы, немного концовку испортили, но хорошо, что выстояли.

— На что просили обратить внимание игроков при подготовке к матчу?

— Прежде всего успокоиться, выйти как на обычный матч, не думать, что это матч жизни и смерти.

— Психология имела первостепенное значение?

— Да, здесь больше не тактика, а психология влияет.

— Сегодня 25 лет, как «Металлург» стал чемпионом России, вы принимали участие в матче. Рассказывали ли это команде перед выходом?

— Нет, я даже не знал об этом, — сказал Разин в послематчевом интервью.

«Металлург» стал вторым участником финала Кубка Гагарина — 2024.

Фонбет КХЛ - плей-офф . 1/2 финала. 7-й матч
15 апреля 2024, понедельник. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
3 : 2
Автомобилист
Екатеринбург
1:0 Силантьев (Канцеров) – 08:40 (5x5)     2:0 Юров (Канцеров, Яковлев) – 14:19 (5x5)     2:1 Денежкин (Зборовский) – 19:53 (5x5)     3:1 Зернов (Силантьев) – 23:52 (5x5)     3:2 Денежкин (Романцев) – 24:14 (5x5)    
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