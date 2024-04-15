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Н. Заварухин: сейчас никаких эмоций нет, шанс был повоевать за Кубок Гагарина

Н. Заварухин: сейчас никаких эмоций нет, шанс был повоевать за Кубок Гагарина
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Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин прокомментировал вылет от «Металлурга» в семи матчах плей-офф КХЛ.

Фонбет КХЛ - плей-офф . 1/2 финала. 7-й матч
15 апреля 2024, понедельник. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
3 : 2
Автомобилист
Екатеринбург
1:0 Силантьев (Канцеров) – 08:40 (5x5)     2:0 Юров (Канцеров, Яковлев) – 14:19 (5x5)     2:1 Денежкин (Зборовский) – 19:53 (5x5)     3:1 Зернов (Силантьев) – 23:52 (5x5)     3:2 Денежкин (Романцев) – 24:14 (5x5)    

— Было ощущение, что вашим лидерам не хватило сил, а нижнее звено тащило команду?
— Возможно, но у нас и в предыдущей игре нижнее звено хорошо сыграло, они три гола забили в домашнем матче. Соглашусь, сил не хватило тоже. «Магнитка» играет быстро, нападающие хорошо катаются, команда построена под эту тактику: прессинг, владение шайбой.

— Что сказали ребятам в раздевалке?
— Поблагодарил всех ребят за сезон, были, конечно, и слова сожаления. Шанс был повоевать за Кубок Гагарина. Не скрою, есть разочарование. Хотелось пройти дальше.

— Здорово и довольны, что завоевали бронзу?
— Сейчас никаких эмоций нет. Второй год с Магнитогорском это случается. Другая стадия, но какое-то дежавю. На сегодняшний день думали только об этом матче. На сегодня Магнитогорск был сильнее.

— Седьмые матчи всегда даются трудно, каково вам было психологически?
— У меня только вторая седьмая игра плей-офф. Перед игрой хотел раскрепостить ребят, чтобы не давили тяжесть и ответственность.

— Собираетесь ли обсудить плей-офф с братом Алексеем из «Трактора»?
— Пока не думал на эту тему, все мысли были о хоккее. Может, на выходной день к нему приеду в гости или он ко мне заедет, — передаёт слова Заварухина корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

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