Н. Заварухин: сейчас никаких эмоций нет, шанс был повоевать за Кубок Гагарина

Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин прокомментировал вылет от «Металлурга» в семи матчах плей-офф КХЛ.

— Было ощущение, что вашим лидерам не хватило сил, а нижнее звено тащило команду?

— Возможно, но у нас и в предыдущей игре нижнее звено хорошо сыграло, они три гола забили в домашнем матче. Соглашусь, сил не хватило тоже. «Магнитка» играет быстро, нападающие хорошо катаются, команда построена под эту тактику: прессинг, владение шайбой.

— Что сказали ребятам в раздевалке?

— Поблагодарил всех ребят за сезон, были, конечно, и слова сожаления. Шанс был повоевать за Кубок Гагарина. Не скрою, есть разочарование. Хотелось пройти дальше.

— Здорово и довольны, что завоевали бронзу?

— Сейчас никаких эмоций нет. Второй год с Магнитогорском это случается. Другая стадия, но какое-то дежавю. На сегодняшний день думали только об этом матче. На сегодня Магнитогорск был сильнее.

— Седьмые матчи всегда даются трудно, каково вам было психологически?

— У меня только вторая седьмая игра плей-офф. Перед игрой хотел раскрепостить ребят, чтобы не давили тяжесть и ответственность.

— Собираетесь ли обсудить плей-офф с братом Алексеем из «Трактора»?

— Пока не думал на эту тему, все мысли были о хоккее. Может, на выходной день к нему приеду в гости или он ко мне заедет, — передаёт слова Заварухина корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.