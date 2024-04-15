Ветеран СКА Каменев: ЦСКА и «Ак Барс» провалились, на них нет нападок. Почему на СКА есть?

Экс-нападающий СКА Василий Каменев высказался о предвзятом отношении к петербургскому клубу и критике по итогам сезона.

«ЦСКА провалил сезон, «Ак Барс», но мы не видим в прессе нападок на игроков или руководство. А почему СКА подвергается необъективным нападкам? Никто не просит восхвалять, но надо быть объективным», — передаёт слова Каменева корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Напомним, СКА выбыл из борьбы за Кубок Гагарина после того, как проиграл серию второго раунда плей-офф КХЛ екатеринбургскому «Автомобилисту» со счётом 1-4. ЦСКА вылетел после поражения от «Локомотива» — 1-4 в первом раунде, «Ак Барс» также завершил сезон в 1/8 финала Кубка Гагарина, проиграв «Автомобилисту» — 1-4.