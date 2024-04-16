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Вчера, 15 апреля, в Магнитогорске прошёл седьмой, решающий матч полуфинальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Металлург» — «Автомобилист». Со счётом 3:2 победу одержала команда хозяев льда.

Таким образом, определились оба финалиста текущего розыгрыша Кубка Гагарина. Ими стали «Металлург» и «Локомотив».

В связи с этим «Чемпионат» предлагает пройти опрос на тему: «Кто выиграет Кубок Гагарина?»

Так как подопечные Андрея Разина заняли более высокое место (1) в таблице по итогам регулярного чемпионата, чем ярославцы (3), серия начнётся в Магнитогорске.

Для «Магнитки» этот финал станет пятым в истории лиги. Дважды магнитогорцы становились обладателями главного трофея чемпионата. «Локомотив» играл в решающем раунде плей-офф КХЛ лишь раз — в первый год существования лиги, в сезоне-2008/2009. Тогда в финальной серии ярославский клуб проиграл «Ак Барсу» в семи матчах.