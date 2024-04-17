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«Филадельфия» сравняла счёт в матче с «Вашингтоном». Егор Замула отдал голевую передачу

«Филадельфия» сравняла счёт в матче с «Вашингтоном». Егор Замула отдал голевую передачу
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В эти минуты в Филадельфии на стадионе «Уэллс Фарго-центр» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Филадельфия Флайерз» принимает «Вашингтон Кэпиталз».

На момент написания новости идёт второй период. Счёт в матче ничейный — 1:1.

НХЛ - регулярный чемпионат
17 апреля 2024, среда. 02:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
3-й период
1 : 1
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Овечкин (Макилрат, Оши) – 18:08     1:1 Джонсон – 32:29    

Счёт в матче в концовке первого периода открыл российский нападающий «столичных» Александр Овечкин. Во втором периоде канадский форвард Шон Кутюрье сравнял счёт, забив с передач российского защитника Егора Замулы и американца Джоэля Фараби.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

После 81 матча «Филадельфия» занимает 11-е место в Восточной конференции с 87 очками. «Вашингтон» расположился на восьмой строчке на Востоке, набрав 89 очков в 81 игре. Обе команды претендуют на выход в плей-офф НХЛ.

Календарь НХЛ
Турнирная таблица НХЛ

Овечкин с сыном провели тренировку с «Вашингтоном»:

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