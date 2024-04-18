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Жамнов — о своих методах тренерской работы: никогда не буду никого заставлять

Жамнов — о своих методах тренерской работы: никогда не буду никого заставлять
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Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов рассказал о методах своей работы.

«Я прошёл школу игрока, поработал руководителем, понимаю все нюансы. К каждому спортсмену нужен свой подход, идеальных людей не бывает. У каждого свои сильные и слабые стороны, задача тренера их определить. Многое зависит от самого игрока, хочет он или нет. Я никогда никого заставлять не буду. Хочет – молодец, нет – это его жизнь и карьера, которая пролетит незаметно. Поэтому нужно цепляться за каждый шанс. Следующего раза может не быть, ты это осознаёшь уже с возрастом. Надо пользоваться, вгрызаться в каждую возможность до конца», — сказал Жамнов в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.

30 марта состоялся шестой матч четвертьфинальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между «Спартаком» и магнитогорским «Металлургом». «Магнитка» одержала победу со счётом 3:0 и выбила красно-белых из розыгрыша Кубка Гагарина. В регулярке красно-белые заняли четвёртое место в таблице Запада.

Полную версию эксклюзивного интервью с Алексеем Жамновым читайте на «Чемпионате»:
«Признателен Ковальчуку, он нам помог». Интервью с главным тренером «Спартака»
Эксклюзив
«Признателен Ковальчуку, он нам помог». Интервью с главным тренером «Спартака»
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