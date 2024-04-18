Определилась вторая пара плей-офф НХЛ — 2024 на Западе

В Далласе (США) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Даллас Старз» нанёс поражение «Сент-Луис Блюз» (2:1 Б).

Таким образом, «Старз» набрали 113 очков и стали лучшей командой Западной конференции по итогам нынешней регулярки. Этот результат помог сформировать вторую пару предстоящего плей-офф от Запада: «Ванкувер Кэнакс» сыграет с «Нэшвилл Предаторз». Оставшиеся пары будут сформированы завтра, 19 апреля, в последний день регулярного чемпионата.

Главные рекорды в истории плей-офф НХЛ

Отметим, что все пары плей-офф НХЛ — 2024 от Восточной конференции уже известны.

Напомним, действующим обладателем Кубка Стэнли является «Вегас Голден Найтс», в финальной серии прошлого сезона оказавшийся сильнее «Флориды Пантерз» (4-1).