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Определилась вторая пара плей-офф НХЛ — 2024 на Западе

Определилась вторая пара плей-офф НХЛ — 2024 на Западе
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В Далласе (США) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Даллас Старз» нанёс поражение «Сент-Луис Блюз» (2:1 Б).

Таким образом, «Старз» набрали 113 очков и стали лучшей командой Западной конференции по итогам нынешней регулярки. Этот результат помог сформировать вторую пару предстоящего плей-офф от Запада: «Ванкувер Кэнакс» сыграет с «Нэшвилл Предаторз». Оставшиеся пары будут сформированы завтра, 19 апреля, в последний день регулярного чемпионата.

Главные рекорды в истории плей-офф НХЛ

Отметим, что все пары плей-офф НХЛ — 2024 от Восточной конференции уже известны.

Напомним, действующим обладателем Кубка Стэнли является «Вегас Голден Найтс», в финальной серии прошлого сезона оказавшийся сильнее «Флориды Пантерз» (4-1).

НХЛ - регулярный чемпионат
18 апреля 2024, четверг. 04:30 МСК
Даллас Старз
Даллас
Окончен
2 : 1
Б
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
0:1 Томас (Болдюк, Шенн) – 37:19     1:1 Марчмент (Дюшейн, Линделль) – 45:11     2:1 Робертсон – 65:00    
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