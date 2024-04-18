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«Аризона» завершила сезон домашней победой над «Эдмонтоном»

«Аризона» завершила сезон домашней победой над «Эдмонтоном»
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В Темпе (США) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Аризона Койотс» нанесла поражение «Эдмонтон Ойлерз» (5:2).

Турнирная таблица НХЛ сезона-2023/2024
НХЛ - регулярный чемпионат
18 апреля 2024, четверг. 05:00 МСК
Аризона Койотс
Глендейл
Окончен
5 : 2
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
1:0 О'Брайен (Вялимяки, Кесселринг) – 02:18     1:1 Кэррик (Экхольм, Бушар) – 13:06     2:1 Маччелли (Макбэйн, Рятю) – 35:05     3:1 Круз (Колячонок, Гюнтер) – 44:55     3:2 Фёгеле (Броберг) – 48:01     4:2 Гюнтер (Келлер, Керфут) – 54:27 (pp)     5:2 Дурзи – 55:45    

Шайбами в составе победителей отметились Лиам О'Брайен, Матиас Маччелли, Лоусон Круз, Дилан Гюнтер и Шон Дурзи.

У гостей отличились Сэм Кэррик и Уоррен Фёгеле.

Главные рекорды в истории плей-офф НХЛ

Таким образом, «Аризона» завершила этот сезон на седьмом месте Центрального дивизиона с 77 очками.

«Эдмонтон» остался со 104 очками и занимает второе место в Тихоокеанском дивизионе. Свой заключительный матч в нынешней регулярке «нефтяники» проведут завтра, 19 апреля, с «Колорадо Эвеланш».

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Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

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