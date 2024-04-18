«Аризона» завершила сезон домашней победой над «Эдмонтоном»

В Темпе (США) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Аризона Койотс» нанесла поражение «Эдмонтон Ойлерз» (5:2).

Шайбами в составе победителей отметились Лиам О'Брайен, Матиас Маччелли, Лоусон Круз, Дилан Гюнтер и Шон Дурзи.

У гостей отличились Сэм Кэррик и Уоррен Фёгеле.

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Таким образом, «Аризона» завершила этот сезон на седьмом месте Центрального дивизиона с 77 очками.

«Эдмонтон» остался со 104 очками и занимает второе место в Тихоокеанском дивизионе. Свой заключительный матч в нынешней регулярке «нефтяники» проведут завтра, 19 апреля, с «Колорадо Эвеланш».

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