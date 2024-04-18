«Если стоишь на месте, то это становится обузой». Ларионов — об игровом спаде Кручинина

Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов ответил на вопрос о спаде результативности нападающего Алексея Кручинина.

«Почему у Кручинина вдвое упала статистика, хотя подписал контракт на бОльшие деньги? Не касаясь Кручинина, судишь игрока по его стабильности. Говорить о том, что переподписал на какие-то большие деньги… Я не касаюсь денег, я касаюсь качества игры. Хороший игрок играет стабильно, с него спрашивается гораздо больше. Сколько лет пытается достигнуть результата Панарин в Нью-Йорке. Надеюсь, в этом году ему это удастся. 33 или 34 года парню уже, а он играет стабильно. Пастрняк и Маршан в «Бостоне» играют стабильно.

Должна быть кредитная история. Когда ты надеешься на опытного игрока и ожидаешь, что он будет лучше, сильнее. Даже неважно, что очков меньше. Ты ожидаешь тех качеств, которые ты ожидаешь, несмотря на травмы или ещё что-то. Всегда можно найти массу оправданий. К сожалению, этого не произошло. Хороший парень, вопросов нет, но ты ожидаешь того драйва, страсти. Так устроен хоккей, жизнь игрока. Если ты стоишь на месте, то это становится обузой», — передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.