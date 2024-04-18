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Кучеров и Макдэвид стали 2-й парой в истории НХЛ, сделавшей по 100 передач за регулярку

Кучеров и Макдэвид стали 2-й парой в истории НХЛ, сделавшей по 100 передач за регулярку
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В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала «Торонто Мэйпл Лифс». Встреча проходила в Тампе (США) на стадионе «Амали-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 6:4.

В этой игре российский нападающий Никита Кучеров отметился заброшенной шайбой и результативной передачей, которая стала для него 100-й в нынешнем сезоне. Напомним, ранее показателя в 100 ассистов достиг капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид.

Это второй случай в истории НХЛ, когда два игрока выполнили 100 и более передач в одном сезоне. Впервые это произошло в сезоне-1988/1989, когда Уэйн Гретцки и Марио Лемье сделали по 114 результативных передач.

По итогам регулярного чемпионата НХЛ «Тампа» расположилась на шестой строчке турнирной таблицы Восточной конференции с 98 очками и вышла в плей-офф НХЛ, где сыграет с «Флоридой Пантерз».

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