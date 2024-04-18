«Локомотив» нанёс четыре броска в первом периоде матча финальной серии КГ с «Металлургом»

В эти минуты в Магнитогорске проходит первый матч финальной серии Кубка Гагарина — 2024, в котором местный «Металлург» принимает на своём льду ярославский «Локомотив». После первого периода счёт не открыт — 0:0.

«Чемпионат» ведёт онлайн-трансляцию встречи.

В первом игровом отрезке железнодорожники нанесли всего четыре броска в створ ворот «Магнитки». «Металлург», в свою очередь, отметился 13 бросками по воротам ярославцев.

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Напомним, «Металлург» в пятый раз в своей истории вышел в финал Кубка Гагарина. Ранее он дважды становился обладателем трофея. Ярославцы второй раз стали участниками финальной серии и ещё никогда не выигрывали Кубок Гагарина.

Второй матч серии пройдёт 20 апреля. Третий и четвёртый матчи состоятся в Ярославле 22 и 24 апреля.