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Металлург Мг — Локомотив. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:00 Мск
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«Локомотив» нанёс четыре броска в первом периоде матча финальной серии КГ с «Металлургом»

«Локомотив» нанёс четыре броска в первом периоде матча финальной серии КГ с «Металлургом»
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В эти минуты в Магнитогорске проходит первый матч финальной серии Кубка Гагарина — 2024, в котором местный «Металлург» принимает на своём льду ярославский «Локомотив». После первого периода счёт не открыт — 0:0.

«Чемпионат» ведёт онлайн-трансляцию встречи.

Фонбет КХЛ - плей-офф . Финал. 1-й матч
18 апреля 2024, четверг. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Перерыв
0 : 0
Локомотив
Ярославль

В первом игровом отрезке железнодорожники нанесли всего четыре броска в створ ворот «Магнитки». «Металлург», в свою очередь, отметился 13 бросками по воротам ярославцев.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Напомним, «Металлург» в пятый раз в своей истории вышел в финал Кубка Гагарина. Ранее он дважды становился обладателем трофея. Ярославцы второй раз стали участниками финальной серии и ещё никогда не выигрывали Кубок Гагарина.

Второй матч серии пройдёт 20 апреля. Третий и четвёртый матчи состоятся в Ярославле 22 и 24 апреля.

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