Максим Берёзкин и Робин Пресс делят второе место в списке лучших бомбардиров плей-офф КХЛ

В Магнитогорске закончился первый матч в финальной серии Кубка Гагарина — 2024, в которой местный «Металлург» принимал «Локомотив». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 2:1. Счёт в серии стал 1-0 в пользу «Магнитки».

В этой встрече нападающий ярославского клуба Максим Берёзкин отметился заброшенной шайбой, а защитник «Металлурга» Робин Пресс отдал результативную передачу. Таким образом Берёзкин (5+10) и Пресс (3+12) набрали по 15 очков в нынешнем плей-офф и делят второе место в списке лучших бомбардиров плей-офф КХЛ. Лидером является нападающий «Автомобилиста» Анатолий Голышев, на счету которого 18 (9+9) результативных баллов.

Список лучших бомбардиров можно посмотреть здесь, с лидерами снайперской гонки текущего плей-офф можно ознакомиться тут.

Напомним, второй матч финальной серии пройдёт 20 апреля. Третий и четвёртый матчи состоятся в Ярославле 22 и 24 апреля.