Защитник «Локомотива»: настоящий «Локомотив» в этой серии вы не видели

Защитник «Локомотива» Дмитрий Симашев после поражения от «Металлурга» (1:2) в первом матче финальной серии Кубка Гагарина — 2024 заявил, что ярославский клуб ещё покажет свою лучшую игру в плей-офф КХЛ.

Мысли по игре? Не самая лучшая игра в нашем исполнении, есть время, чтобы подумать, работать над ошибками, серия до четырёх побед. Удаляться за две минуты до конца матча — не самое лучшее решение, надо уважать игроков, Пресс много в сезоне забивал с таких бросков, это сыграло роль.

— За счёт чего добавили в третьем периоде?

— Может, поняли, как играть против них, физически мы хорошо готовы, можем прибавить в любой момент, во второй или третий период — нам без разницы.

— В третьем периоде увидели настоящий «Локомотив»?

— Настоящий «Локомотив» вы в этой серии ещё не видели, — передаёт слова Симашёва корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.