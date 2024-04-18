«Нефтяник» в первом матче финальной серии плей-офф ВХЛ победил в гостях АКМ

В Туле на стадионе «Ледовый дворец» прошёл первый матч финальной серии ВХЛ между местным АКМ и альметьевским «Нефтяником». Победу в игре одержали гости со счётом 4:3.
На 14-й минуте первого периода Семён Ионов с передачи Семёна Терехова открыл счёт в игре.
На 12-й минуте второго периода Сергей Теряев с передач Ильи Шипова и Никиты Мокина восстановил равенство в счёте. Спустя две минуты Степан Терехов с передачи Кирилла Крутова вновь вывел гостей вперёд.
На седьмой минуте третьего периода Андрей Виноградов сделал счёт 2:2. На 11-й минуте периода Сергей Теряев с передачи Ильи Шипова впервые во встрече вывел АКМ вперёд. Менее чем через минуту Данил Гизатуллин с передач Александра Локтева и Камиля Фазылзянова сделал счёт равным. На 18-й минуте периода Ислам Хасанов с передач Камиля Фазылзянова и Данила Гизатуллина принёс гостям победу во встрече.
Таким образом в финальной серии плей-офф ВХЛ счёт 1-0 в пользу «Нефтяника».
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