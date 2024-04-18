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АКМ – Нефтяник 3:4, как сыграли, кто победил, результат матча финала плей-офф ВХЛ 18 апреля

«Нефтяник» в первом матче финальной серии плей-офф ВХЛ победил в гостях АКМ
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В Туле на стадионе «Ледовый дворец» прошёл первый матч финальной серии ВХЛ между местным АКМ и альметьевским «Нефтяником». Победу в игре одержали гости со счётом 4:3.

ВХЛ - плей-офф . Финал. 1-й матч
18 апреля 2024, четверг. 19:00 МСК
АКМ
Тульская область
Окончен
3 : 4
Нефтяник
Альметьевск
0:1 Ионов (Терехов) – 13:30 (5x5)     1:1 Теряев (Шипов, Мокин) – 31:18 (5x4)     1:2 Терехов (Крутов) – 33:30 (5x5)     2:2 Виноградов – 46:14 (5x5)     3:2 Теряев (Шипов) – 50:54 (5x4)     3:3 Гизатуллин (Локтев, Фазылзянов) – 51:25 (5x5)     3:4 Хасанов (Фазылзянов, Гизатуллин) – 57:10 (5x5)    

На 14-й минуте первого периода Семён Ионов с передачи Семёна Терехова открыл счёт в игре.

На 12-й минуте второго периода Сергей Теряев с передач Ильи Шипова и Никиты Мокина восстановил равенство в счёте. Спустя две минуты Степан Терехов с передачи Кирилла Крутова вновь вывел гостей вперёд.

На седьмой минуте третьего периода Андрей Виноградов сделал счёт 2:2. На 11-й минуте периода Сергей Теряев с передачи Ильи Шипова впервые во встрече вывел АКМ вперёд. Менее чем через минуту Данил Гизатуллин с передач Александра Локтева и Камиля Фазылзянова сделал счёт равным. На 18-й минуте периода Ислам Хасанов с передач Камиля Фазылзянова и Данила Гизатуллина принёс гостям победу во встрече.

Таким образом в финальной серии плей-офф ВХЛ счёт 1-0 в пользу «Нефтяника».

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