Майоров признался, что его «тошнит» от новостей о гонке Овечкина за рекордом Гретцки

Двукратный олимпийский чемпион, член правления Федерации хоккея России Борис Майоров жёстко высказался о СМИ, освещающих погоню форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина за рекордом Уэйна Гретцки в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

«Я читаю только спортивную газету, где смотрю результаты НХЛ. Мне всегда любопытно, какие позиции занимают наши легионеры в общей статистике. Ещё важно, кто сколько получает игрового времени. Но меня от этой спортивной газеты уже тошнит. Потому что там только про Овечкина пишут. Такое впечатление, что у нас других хоккеистов нет. Вот побьёт он рекорд Гретцки или не побьёт? Ну сколько можно, ёлки‑палки?» — приводит слова Майорова «Матч ТВ».

Отметим, до рекорда Гретцки по голам в регулярном чемпионате НХЛ Овечкину осталась 41 шайба. На счету россиянина 853 шайбы в регулярных чемпионатах.

Напомним, первая встреча серии между «Рейнджерс» и «Вашингтоном» в первом раунде плей-офф НХЛ пройдёт вечером 21 апреля. Матч пройдёт на домашней площадке «Рейнджерс».

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