Стало известно возможное название нового клуба НХЛ

Стало известно, какое название может получить новый клуб НХЛ, сообщает Detroit Hockey. Ранее стало известно, что Национальная хоккейная лига официально объявила о создании новой франшизы в Юте.

Сообщается, во вторник в Ведомство по патентам и товарным знакам США были поданы заявки на товарные знаки на следующие названия: «Юта Близзард», «Юта Веном», «Юта Фьюри», ХК «Юта», Хоккейный клуб Юты.

У всех из них есть совпадающие регистрации доменов, которые были сделаны анонимно на прошлой неделе и все регистрации доменов, за исключением Близзард, вероятнее всего, были сделаны одной и той же группой.

Ранее сообщалось, что совет директоров утвердил план, который делает организацию «Аризону Койотс» неактивной с правом её возобновления при условии, что владелец в течение пяти лет полностью построит новый современный комплекс, подходящий для команды НХЛ.

Франшиза «Койотс» передаст все существующие хоккейные активы, включая полный список игроков и драфт-пики, а также отдел хоккейных операций франшизе «Юта».

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