Шайба Кирилла Капризова не помогла «Миннесоте» обыграть «Сиэтл»

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Закончился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Миннесота Уайлд» принимала «Сиэтл Кракен». Встреча проходила в Сент-Поле (США) на стадионе «Эксел Энерджи-центр» и завершилась победой гостей со счётом 3:4.

В составе хозяев шайбами отличились российский форвард Кирилл Капризов и нападающие Райан Хартман и Матс Цуккарелло. За гостей голами отметились Мэтти Бенирс, Янни Гурд (2+0) и Тай Картье.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

По итогам регулярного чемпионата НХЛ «Миннесота» расположилась на 10-й строчке турнирной таблицы Западной конференции с 86 очками. «Сиэтл» завершил регулярный чемпионат, на данный момент занимая 11-ю строчку на Западе с 81 очком в активе. Обе команды не сумели выйти в плей-офф НХЛ по итогам регулярки.

Капризов получил шлем лучшего игрока за хет-трик: