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Миннесота Уайлд – Сиэтл Кракен 3:4, как сыграли, победил Сиэтл Кракен, результат матча НХЛ 19 апреля

Шайба Кирилла Капризова не помогла «Миннесоте» обыграть «Сиэтл»
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Закончился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Миннесота Уайлд» принимала «Сиэтл Кракен». Встреча проходила в Сент-Поле (США) на стадионе «Эксел Энерджи-центр» и завершилась победой гостей со счётом 3:4.

НХЛ - регулярный чемпионат
19 апреля 2024, пятница. 02:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
3 : 4
Сиэтл Кракен
Сиэтл
1:0 Капризов – 04:04 (pp)     1:1 Бенирс (Шульц, Бьёркстранд) – 31:00 (pp)     1:2 Гурд (Танев) – 46:38 (sh)     2:2 Цуккарелло (Болди, Миддлтон) – 51:13     2:3 Картье (Бьёркстранд, Макканн) – 57:20     2:4 Гурд (Танев, Олексяк) – 58:14 (sh)     3:4 Фэйбер (Болди, Хартман) – 58:55 (pp)    

В составе хозяев шайбами отличились российский форвард Кирилл Капризов и нападающие Райан Хартман и Матс Цуккарелло. За гостей голами отметились Мэтти Бенирс, Янни Гурд (2+0) и Тай Картье.

Кирилл Капризов Подробнее

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

По итогам регулярного чемпионата НХЛ «Миннесота» расположилась на 10-й строчке турнирной таблицы Западной конференции с 86 очками. «Сиэтл» завершил регулярный чемпионат, на данный момент занимая 11-ю строчку на Западе с 81 очком в активе. Обе команды не сумели выйти в плей-офф НХЛ по итогам регулярки.

Календарь НХЛ
Турнирная таблица НХЛ
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