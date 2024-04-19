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Форвард «Торонто» Остон Мэттьюс стал обладателем «Морис Ришар Трофи»

Форвард «Торонто» Остон Мэттьюс стал обладателем «Морис Ришар Трофи»
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Лидер «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс стал обладателем «Морис Ришар Трофи» — приза лучшему снайперу регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. В регулярке форвард записал на свой счёт 69 шайб.

Фото: NHL

Как сообщает пресс-служба НХЛ, Мэттьюс выиграл свой третий такой трофей. Ранее Мэттьюс выигрывал «Морис Ришар Трофи» в сезонах-2020/2021 и 2021/2022.

Всего в нынешнем регулярном чемпионате Мэттьюс набрал 107 (69+38) очков в 81 матче. «Торонто» завершил регулярный чемпионат на третьем месте Атлантического дивизиона со 102 очками.

Напомним, в первом раунде плей-офф Национальной хоккейной лиги «Торонто» встретится с «Бостон Брюинз». Первая игра состоится в ночь на 21 апреля на льду «Брюинз» и начнётся в 3:00 мск.

НХЛ - плей-офф . 1/4 финала - Восток. 1-й матч
21 апреля 2024, воскресенье. 03:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
Не начался
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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