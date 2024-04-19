Форвард «Торонто» Остон Мэттьюс стал обладателем «Морис Ришар Трофи»

Лидер «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс стал обладателем «Морис Ришар Трофи» — приза лучшему снайперу регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. В регулярке форвард записал на свой счёт 69 шайб.

Фото: NHL

Как сообщает пресс-служба НХЛ, Мэттьюс выиграл свой третий такой трофей. Ранее Мэттьюс выигрывал «Морис Ришар Трофи» в сезонах-2020/2021 и 2021/2022.

Всего в нынешнем регулярном чемпионате Мэттьюс набрал 107 (69+38) очков в 81 матче. «Торонто» завершил регулярный чемпионат на третьем месте Атлантического дивизиона со 102 очками.

Напомним, в первом раунде плей-офф Национальной хоккейной лиги «Торонто» встретится с «Бостон Брюинз». Первая игра состоится в ночь на 21 апреля на льду «Брюинз» и начнётся в 3:00 мск.