Маккиннон и Кучеров — первая пара в XXI веке, набравшая по 140+ очков в одном сезоне НХЛ

Закончился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Колорадо Эвеланш» принимал «Эдмонтон Ойлерз». Встреча прошла в Денвере (США) на стадионе «Болл-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 5:1.

Нападающий «Колорадо» Натан Маккиннон отметился двумя результативными передачами. Форвард закончил регулярный чемпионат со 140 (51+89) очками в активе. Маккиннон не смог догнать российского нападающего «Тампы» Никиту Кучерова, у которого 144 (44+100) очка.

Как сообщает пресс-служба НХЛ, Маккиннон и Кучеров — первая пара в XXI веке, набравшая по 140+ очков в одном сезоне лиги и седьмая в истории. Последний раз таким достижением отмечались Марио Лемье (161) и Яромир Ягр (149) в сезоне-1995/1996.

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