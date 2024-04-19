Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Фрибет 3К
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Расписание первого раунда плей-офф НХЛ — 2024

Расписание первого раунда плей-офф НХЛ — 2024
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 19 апреля 2024 года, завершился регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги. Стали известны все пары первого раунда розыгрыша Кубка Стэнли — 2024.

Расписание игр плей-офф НХЛ — 2024 в первом раунде выглядит следующим образом:

Восточная конференция:

«Нью-Йорк Рейнджерс» — «Вашингтон Кэпиталз» — 21, 24, 27, 29, 29* апреля, 1*, 3* мая;
«Каролина Харрикейнз» — «Нью-Йорк Айлендерс» — 21, 23, 26, 27, 29* апреля, 1*, 3* мая;
«Флорида Пантерз» — «Тампа‑Бэй Лайтнинг» — 21, 24, 26, 28, 29* апреля, 1*, 3* мая;
«Бостон Брюинз» — «Торонто Мэйпл Лифс» — 21, 23, 25, 28, 29* апреля, 1*, 3* мая.

Западная конференция:

«Виннипег Джетс» — «Колорадо Эвеланш» — 22, 24, 27, 28, 29* апреля, 1*, 3* мая;
«Ванкувер Кэнакс» — «Нэшвилл Предаторз» — 22, 24, 27, 29, 29* апреля, 1*, 3* мая;
«Даллас Старз» — «Вегас Голден Найтс» — 23, 25, 27, 28, 29* апреля, 1*, 3* мая;
«Эдмонтон Ойлерз» — «Лос-Анджелес Кингз» — 23, 25, 27, 29, 29* апреля, 1*, 3* мая.

* — при необходимости.

Календарь плей-офф НХЛ
Сетка плей-офф НХЛ
Материалы по теме
Стали известны даты и время начала первого раунда плей-офф НХЛ — 2024 на Западе
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android