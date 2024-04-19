Расписание первого раунда плей-офф НХЛ — 2024

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Сегодня, 19 апреля 2024 года, завершился регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги. Стали известны все пары первого раунда розыгрыша Кубка Стэнли — 2024.

Расписание игр плей-офф НХЛ — 2024 в первом раунде выглядит следующим образом:

Восточная конференция:

«Нью-Йорк Рейнджерс» — «Вашингтон Кэпиталз» — 21, 24, 27, 29, 29* апреля, 1*, 3* мая;

«Каролина Харрикейнз» — «Нью-Йорк Айлендерс» — 21, 23, 26, 27, 29* апреля, 1*, 3* мая;

«Флорида Пантерз» — «Тампа‑Бэй Лайтнинг» — 21, 24, 26, 28, 29* апреля, 1*, 3* мая;

«Бостон Брюинз» — «Торонто Мэйпл Лифс» — 21, 23, 25, 28, 29* апреля, 1*, 3* мая.

Западная конференция:

«Виннипег Джетс» — «Колорадо Эвеланш» — 22, 24, 27, 28, 29* апреля, 1*, 3* мая;

«Ванкувер Кэнакс» — «Нэшвилл Предаторз» — 22, 24, 27, 29, 29* апреля, 1*, 3* мая;

«Даллас Старз» — «Вегас Голден Найтс» — 23, 25, 27, 28, 29* апреля, 1*, 3* мая;

«Эдмонтон Ойлерз» — «Лос-Анджелес Кингз» — 23, 25, 27, 29, 29* апреля, 1*, 3* мая.

* — при необходимости.