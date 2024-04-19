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Форвард «Колорадо» Валерий Ничушкин обновил личный рекорд по очкам в НХЛ

Форвард «Колорадо» Валерий Ничушкин обновил личный рекорд по очкам в НХЛ
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Закончился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Колорадо Эвеланш» принимал «Эдмонтон Ойлерз». Встреча прошла в Денвере (США) на стадионе «Болл-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 5:1.

В составе победителей российский нападающий Валерий Ничушкин отметился дублем. В этом сезоне 29-летний Ничушкин принял участие в 54 матчах, забил 27 голов и записал на свой счёт 25 результативных передач, набрав в общей сложности 53 очка. Ничушкин обновил личный рекорд по очкам в НХЛ, который ранее составлял 52 балла в 62 играх сезона-2021/2022.

По итогам регулярного чемпионата НХЛ «Колорадо» расположился на четвёртой строчке турнирной таблицы Западной конференции. В активе команды 107 очков.

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