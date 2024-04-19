«Эдмонтон» и «Лос-Анджелес» сыграют между собой в 1-м раунде плей-офф НХЛ 3-й сезон подряд

Сегодня, 19 апреля 2024 года, завершился регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги. Стали известны все пары первого раунда розыгрыша Кубка Стэнли — 2024.
В Западной конференции сложились следующие пары:
«Виннипег Джетс» — «Колорадо Эвеланш»;
«Ванкувер Кэнакс» — «Нэшвилл Предаторз»;
«Даллас Старз» — «Вегас Голден Найтс»;
«Эдмонтон Ойлерз» — «Лос-Анджелес Кингз».
Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, «Эдмонтон» и «Лос-Анджелес» сыграют между собой в первом раунде плей-офф НХЛ третий сезон подряд. В 2022 году победу одержали «нефтяники» со счётом 4-3, в 2023 году «Ойлерз» были сильнее со счётом 4-2. Отмечается, что последней парой с тремя и более играми между собой была пара «Эдмонтон» — «Даллас» с 1999 по 2001 год.