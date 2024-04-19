Плющев — о «Локомотиве»: заменить игровой тонус учебно-тренировочными занятиями сложно

Бывший главный тренер сборной России и экс главный арбитр КХЛ Владимир Плющев рассказал об игре «Локомотива» в первом матче финальной серии Кубка Гагарина — 2024 с «Металлургом» (1:2).

«У «Локомотива» такая игровая схема, которая не требует большой активности от нападающих. Ждут ошибки соперника, играют в затяжной хоккей, так отмечают многие специалисты, которые наблюдают за командой. Наверное, нужно и вкатиться в серию, слишком большая пауза у них была. Заменить игровой тонус учебно-тренировочными занятиями сложно, потому что это совершенно другое напряжение и отдача. Поэтому ожидалось, что «Локомотив» будет играть в такой манере, их игра никогда не отличалась большой результативностью. Но и Магнитогорск упирался, налетал на те заборы, которые ставил «Локомотив», поэтому игра получилась далеко не результативной», — сказал Плющев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Макаровым.