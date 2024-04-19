Цуккарелло — о 20 голах Капризова за последний 21 матч: он всегда хорош, это же Кирилл

Нападающий «Миннесоты Уайлд» Матс Цуккарелло прокомментировал 20 голов российского форварда Кирилла Капризова за последний 21 матч.
«Он всегда хорош, так что меня это не удивило. Это же Кирилл», — приводит слова Цуккарелло официальный сайт НХЛ.
26-летний Капризов в завершившейся регулярке забросил 46 шайб и отдал 50 результативных передач, набрав в общей сложности 96 очков. Кирилл занял второе место в списке лучших российских снайперов НХЛ в сезоне-2023/2024.
По итогам регулярного чемпионата НХЛ «Миннесота» расположилась на 10-й строчке турнирной таблицы Западной конференции с 86 очками и не попала в розыгрыш Кубка Стэнли.
Напомним, Восточную конференцию Национальной хоккейной лиги выиграл «Нью-Йорк Рейнджерс» со 114 очками после 82 встреч, он же стал обладателем Президентского кубка за победу в регулярном чемпионате НХЛ. Победителем Западной конференции стал «Даллас Старз», набравший 113 очков за 82 матча.