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Цуккарелло — о 20 голах Капризова за последний 21 матч: он всегда хорош, это же Кирилл

Цуккарелло — о 20 голах Капризова за последний 21 матч: он всегда хорош, это же Кирилл
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Нападающий «Миннесоты Уайлд» Матс Цуккарелло прокомментировал 20 голов российского форварда Кирилла Капризова за последний 21 матч.

«Он всегда хорош, так что меня это не удивило. Это же Кирилл», — приводит слова Цуккарелло официальный сайт НХЛ.

26-летний Капризов в завершившейся регулярке забросил 46 шайб и отдал 50 результативных передач, набрав в общей сложности 96 очков. Кирилл занял второе место в списке лучших российских снайперов НХЛ в сезоне-2023/2024.

По итогам регулярного чемпионата НХЛ «Миннесота» расположилась на 10-й строчке турнирной таблицы Западной конференции с 86 очками и не попала в розыгрыш Кубка Стэнли.

Напомним, Восточную конференцию Национальной хоккейной лиги выиграл «Нью-Йорк Рейнджерс» со 114 очками после 82 встреч, он же стал обладателем Президентского кубка за победу в регулярном чемпионате НХЛ. Победителем Западной конференции стал «Даллас Старз», набравший 113 очков за 82 матча.

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