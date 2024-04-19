Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Голкипер «Флориды» Бобровский разделил первое место по «сухим» матчам в сезоне-2023/2024

Российский вратарь «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский в регулярном сезоне-2023/2024 записал на свой счёт шесть «сухих» матчей.

Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, Бобровский разделил первое место по данному показателю с голкиперами Коннором Ингрэмом («Аризона Койотс»), Чарли Линдгреном («Вашингтон Кэпиталз») и Тристаном Джерри («Питтсбург Пингвинз»).

Фото: NHL

Напомним, в розыгрыше Кубка Стэнли — 2024 «Флорида Пантерз» встретится с «Тампа-Бэй Лайтнинг». Это будет третья серия плей-офф между командами за последние четыре сезона. Обе предыдущие серии остались за «Тампа-Бэй».

Восточную конференцию Национальной хоккейной лиги выиграл «Нью-Йорк Рейнджерс» со 114 очками после 82 встреч, он же стал обладателем Президентского кубка за победу в регулярном чемпионате НХЛ. Победителем Западной конференции стал «Даллас Старз», набравший 113 очков за 82 матча.