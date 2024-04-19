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Бывший директор «Трактора»: Кравцов бесхарактерный, его испортили журналисты

Бывший директор «Трактора»: Кравцов бесхарактерный, его испортили журналисты
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Бывший директор «Трактора» Андрей Баландин высказался об игре нападающего челябинского клуба Виталия Кравцова.

«Я, как всегда, оказался прав. Столько лет в хоккее, поэтому вижу потенциал игрока и то, что Кравцов – бесхарактерный. Его испортили журналисты и другие люди, которые находятся вокруг него. Посмотрите мультфильм «Талант и поклонники». Появятся другие молодые пацаны, и его бросят. В спорте свою состоятельность нужно доказывать каждый сезон, каждый день», — приводит слова Баландина «РБ Спорт».

В регулярном чемпионате КХЛ Кравцов сыграл 55 матчей, в которых набрал 34 (18+16) очка. В плей-офф на его счету 5 (3+2) баллов в 14 играх.

«Трактор» проиграл серию с «Локомотивом» в четырёх матчах и завершил сезон с бронзовыми медалями. По ходу плей-офф челябинцы последовательно обыграли уфимский «Салават Юлаев» и московское «Динамо». Регулярный чемпионат «Трактор» завершил на шестом месте в таблице Восточной конференции КХЛ, уволив Анвара Гатиятулина спустя месяц после старта чемпионата.

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