Первый тренер Кучерова: если Никите не дадут «Харт Трофи», то не всё так честно в НХЛ

Первый тренер российского нападающего «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никиты Кучерова Геннадий Курдин заявил, что форвард «молний» должен получить «Харт Трофи» как самый ценный игрок регулярного сезона НХЛ.

«Если не присудят [Кучерову «Харт Трофи»], то не всё так честно в НХЛ. Если сыграет такой фактор, что он русский. Такое отношение к российским игрокам всегда есть и будет, учитывая ситуацию, нас изолировали от международного спорта. Хотя там пытаются показать, что у них свободная лига, но всё равно у них это [отношение] есть», — цитирует Курдина ТАСС.

Никита Кучеров, который набрал 144 (44+100) очка за регулярный сезон, стал лучшим бомбардиром Национальной хоккейной лиги сезона-2023/2024. Таким образом, форвард выиграл «Арт Росс Трофи».

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