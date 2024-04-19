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Министр спорта Татарстана: Радулов — талантливый хоккеист, сильный, но неоднозначный

Министр спорта Татарстана: Радулов — талантливый хоккеист, сильный, но неоднозначный
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Министр спорта республики Татарстан Владимир Леонов высказался об игре капитана «Ак Барса» Александра Радулова.

«Понятно, что если оценивать Радулова как некий символ, он как минимум очень харизматичный игрок. Неоднозначный, но он много что сделал, в том числе прошлый сезон достойно провёл. Талантливый хоккеист, сильный. Может быть, где-то не хватает ему дисциплины, но это определённая индивидуальная особенность, которая есть и у других ребят. Радулов – талантливый человек, надеюсь, что он может реализовать себя или в «Ак Барсе», или в другом клубе. Потенциал у него ещё есть, его рано списывать», — сказал Леонов в интервью «ВсёПроСпорт».

37-летний Радулов в прошедшей регулярке и плей-офф сыграл 62 встречи, в которых забросил 17 шайб и отдал 27 результативных передач. За четыре матча плей-офф опытнейший форвард забросил одну шайбу и отдал три результативные передачи. Казанский «Ак Барс» проиграл «Автомобилисту» в серии первого раунда плей-офф в пяти матчах.

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