Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Фрибет 3К
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

The Athletic рассказал о шансах «Рейнджерс» и «Вашингтона» в очной серии плей-офф

The Athletic рассказал о шансах «Рейнджерс» и «Вашингтона» в очной серии плей-офф
Аудио-версия:
Комментарии

Журналисты сайта The Athletic рассказали о шансах «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Вашингтон Кэпиталз» в очном противостоянии в серии первого раунда плей-офф НХЛ.

«Неудивительно, что серия между командой, набравшей 114 очков, и командой, вышедшей в плей-офф с разницей шайб в «-37», должна быть невероятно односторонней. Вероятность прохода «Вашингтона» в 22% — это далеко не ничто. В плей-офф Кубка Стэнли может случиться что угодно, и за эти годы мы видели множество неудач подобного масштаба. Ни одна команда – даже самая худшая команда плей-офф за последнее время – не должна быть списана со счетов», — сказано в статье.

The Athletic оценивает шансы «Рейнджерс» на проход в 78%, «Вашингтона» — в 22%. Наибольшая вероятность, по мнению журналистов издания, — победа клуба из Нью-Йорка со счётом 4-1 (25%).

Фото: The Athletic

Материалы по теме
«Мы должны выиграть Кубок Стэнли». Панарин предвкушает главное испытание за всю карьеру
«Мы должны выиграть Кубок Стэнли». Панарин предвкушает главное испытание за всю карьеру
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android